小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】國民黨主席補選 章魚哥在彰化

國民黨主席補選、中常委改選今天投票，近34萬張具有防偽設計的選票，昨天已由各縣市黨部領回。黨務人士估計，若黨主席補選投票率僅3成，5.5萬票就能當選，大約下午5時就可分勝負，彰化縣可視為觀察指標「章魚哥」。

【2】蘇揆速滅火 酒測調回8次

內政部長徐國勇以防範疫情為名宣布暫停全國性酒測，遭網友批評「減分部長」要求撤換，蘇揆6日在立法院回應媒體，表情嚴肅地強調「酒駕零容忍，不論中央地方都不打折，雖然疫情緊急，我們還是一樣對酒駕都會酒測，希望不要來亂！」蘇揆發言後，原從8次降為6次的酒測，又要調回8次。

【3】陳明璋指陸經濟進入保4爭5年代

新冠肺炎從武漢蔓延到歐洲、美洲，台北經營管理研究院長陳明璋昨日指出，陸美貿易戰已讓大陸經濟增速放緩，現在這頭經濟「灰犀牛」遇上疫情「黑天鵝」，將導致企業倒閉浪潮、系統性金融風險陡升；陳明璋預測，大陸首季經濟成長率恐跌破3%，未來10年大陸經濟將進入「保4爭5」的年代。

【4】雙北旅店業 倒閉潮蠢蠢欲動

台中亞緻吹熄燈號，但3成住房率已讓台北的飯店業者稱羨不已。據透露，台北叫得出名號的大型觀光飯店，3月以來住房率都不到2成，有些甚至只剩個位數，咬牙苦撐，中小型旅館撐著等政府紓困，倒閉潮蠢蠢欲動。

【5】《孤味》延檔躲病毒 徐若瑄「好片不怕等」

新冠肺炎來襲，大大衝擊電影行業，由徐若瑄自製自演的暖心電影《孤味》，卡司還包含謝盈萱及孫可芳，該片原訂母親節檔期上映，6日電影公司宣布延檔至11月6日與觀眾見面。

(中時電子報)