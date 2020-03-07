精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(3月7日)的國際新聞重點。

【1】最新統計：全球新冠肺炎確診病例突破10萬

美國約翰·霍普金斯大學發布的最新實時統計數據顯示，截至美國東部時間6日8時，全球新冠肺炎確診病例超過10萬例，達到100113例。

【2】日專家： 新冠肺炎疫情4至5月恐是顛峰期

日本國內的新冠肺炎疫情還沒有平息的跡象。日本傳染病研究專家、東北醫藥大學特任教授賀來滿夫接受《每日新聞》專訪時預測，日本的疫情恐怕4至5月才是顛峰期。

【3】新冠疫情破10萬打擊美股 周五收盤下跌256點

新冠肺炎的全球案例已經突破了10萬起，負面的新聞不斷打擊投資人的信心，即便美國的就業市場表現穩定，也無助於金融市場的穩定。美股接連幾日在震盪中走低，本周五(6日)道瓊工業指數早盤一度下挫超過700點，收盤時微幅拉回，以下跌256點作收。

【4】突尼西亞美國大使館附近遭自殺炸彈攻擊 5員警傷

北非國家突尼西亞首都突尼斯周五（6日）發生自殺炸彈攻擊。事發地點在美國大使館附近，2名自殺炸彈客引爆電動摩托車炸彈，炸彈客當場身亡，另有5名警員受傷。

【5】義大利暴增至197死 梵蒂岡也出現首例

義大利自從爆發新冠肺炎以來，感染病例和死亡案例的數字一直居高不下，成為歐洲最嚴重的疫區。星期五義大利新公布了49個新冠肺炎的死亡病例，為迄今為止單日最高紀錄，過去兩週來，該國的累計死亡人數已達197人。確診病例單日新增778個案例，累積至4,636例。

(中時電子報)