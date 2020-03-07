新北市樹林區一名60多歲的阿嬤有二子二女，失去丈夫後自己努力照顧孩子，又是擺攤又是賣菜；阿嬤後來交了男友，女兒又指稱被他性侵，小兒子啃老又吸毒，還在娃娃機店偷竊以便買毒，讓阿嬤忍無可忍，面對上門抓子的警察說：「抓走他吧！」

據《ETtoday》報導，阿嬤有二子二女，長子、長女在外自力更生。阿嬤原本是在樹林鬧區擺攤賣鹽酥雞，沒想到因為生意太好，竟遭有心人士「瘋狂檢舉」，但若要租店面對阿嬤來說負擔過大，最後只能默默收攤。之後阿嬤交了新的男友，一起賣菜養家。

不過，阿嬤的小女兒後來哭訴被阿嬤男友性侵，之後搬走；阿嬤的男友對此事不願多加解釋，也選擇默默搬走，家中只剩阿嬤和她40多歲的么子鄭姓男子同住。鄭男不賺錢養家，還花阿嬤的老本，總是在家睡覺或吸毒；許多鄰居都曾勸阿嬤放手別再養鄭男，但阿嬤相當自責，認為兒子便成這樣，都是因為自己為了賺錢、疏於管教。

鄭男近2個月在樹林區犯案，先偷女裝變裝後再偷機車，尋找娃娃機店下手，以為這樣就不會被認出來，得手約10萬元，共犯下3起機車竊盜案，7起娃娃機台零錢竊案及1件偷竊民宅衣物。警方鎖定鄭男行蹤後本月4日上門逮人，阿嬤應門後聽警方說了犯罪行徑後，馬上打開大門讓警察抓人，氣得說：「抓走他吧！」但阿嬤一路走來的艱辛與坎坷，也讓人為之鼻酸，相當不捨。

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(中時電子報)