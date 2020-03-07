發源於基隆的「沙茶咖哩炒麵」，是另一種台式咖哩變奏曲。早年來到基隆討生活的汕頭人將沙茶帶進台灣，加上跑船船員帶回的南洋辛香料，創造出基隆獨有的「沙茶咖哩」，並在各地開枝散葉。

店家另一招牌是當日新鮮現切的「清燉牛肉湯」。（時價）（圖／于魯光）

其中以靠近港口、稱為流浪頭的「廣東汕頭牛肉店」老店為首，五十多年歷史，擁有一票死忠粉絲，不管炒麵、炒牛肉、豬肝或小卷，全都逃不過沙茶、咖哩與辣椒的拌炒，肥嫩的粗烏龍麵緊裹滿咖哩醬汁，擄獲半世紀在地人的胃。

將豬肉、豬肝及小卷一同拌炒的「炒三鮮」是不少客人必點料理。（275元）（圖／于魯光）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)