【咖哩控請上座6】台味料理變奏曲 加沙茶飄香半世紀 08:242020/03/07 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 自家獨門祕方調製的「沙茶炒牛肉麵」，滋味微辣（125元）（圖／于魯光） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 發源於基隆的「沙茶咖哩炒麵」，是另一種台式咖哩變奏曲。早年來到基隆討生活的汕頭人將沙茶帶進台灣，加上跑船船員帶回的南洋辛香料，創造出基隆獨有的「沙茶咖哩」，並在各地開枝散葉。 店家另一招牌是當日新鮮現切的「清燉牛肉湯」。（時價）（圖／于魯光） 其中以靠近港口、稱為流浪頭的「廣東汕頭牛肉店」老店為首，五十多年歷史，擁有一票死忠粉絲，不管炒麵、炒牛肉、豬肝或小卷，全都逃不過沙茶、咖哩與辣椒的拌炒，肥嫩的粗烏龍麵緊裹滿咖哩醬汁，擄獲半世紀在地人的胃。 將豬肉、豬肝及小卷一同拌炒的「炒三鮮」是不少客人必點料理。（275元）（圖／于魯光） 更多 CTWANT 報導 【咖哩控請上座1】每天手工碾米 大阪香料配蔬果 坎坷！阿嬤賣菜養家 同居男友性侵女兒、兒子啃老吸毒偷娃娃機 (中時電子報) #咖哩 #沙茶 #基隆 #奏曲 #半世紀 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆提工業區立體化方案 大舉提升一倍容積率 18:322020/03/03 社會 戴套才安全！基議員贈百枚套套 讓員警戴好戴滿「揪甘心」 19:342020/03/03 生活 基隆提工業區立體化方案 大舉提升一倍容積率 19:322020/03/03 生活 美味食療養氣補身 大倉久和大飯店端上「泥鰍柳川鍋」 22:382020/03/03 消費 防疫料理夯！吃到飽推和牛咖哩鍋、正宗印度國民美食 16:102020/03/04 旅遊 基隆藥局疏失 台中女領嘸口罩 04:102020/03/06 地方新聞 顧防疫也要送愛心 國際扶輪基隆分區贈電動病床給礦工醫院 14:412020/03/06 生活 基隆旅館公會 停收會員費3個月 04:102020/03/07 地方新聞 【咖哩控請上座1】每天手工碾米 大阪香料配蔬果 08:232020/03/07 旅遊 【咖哩控請上座2】堅持椰奶熬煮 泰式工法不加水 08:222020/03/07 旅遊 玩食熱門新聞 5年來最美「黃金隧道」 朴子溪堤防黃花風鈴木綿延一公里 - 玩食 【咖哩控請上座3】印度主廚把關 玩調味出神入化 - 旅遊 【咖哩控請上座4】北海道手藝南遷 濃厚水湯感暖人脾胃 - 旅遊 【咖哩控請上座5】30年老店二代接手 台味辣甜香滑濃郁 - 旅遊 【咖哩控請上座1】每天手工碾米 大阪香料配蔬果 - 旅遊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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