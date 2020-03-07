前台北喜來登大飯店「SUKHOTHAI」的主廚阿明師，在新北市金山區開了間「Pattaya金山泰式料理」。店內擺滿泰式裝飾，擁有五星級手藝，價格卻在百元之間，親民的不得了，即使花上一小時車程也值得。

絲滑濃郁的「椰奶綠咖哩雞」是人氣餐點（240元）（圖／于魯光）

店內綠咖哩、黃咖哩或紅咖哩全照傳統作法，以椰奶熬煮、一滴水也不加，椰糖、魚露絕不能少，滋味自然道地。

平日限定的「紅咖哩牛肉飯套餐」，除了咖哩之外還有三道涼菜可一次品嘗。（340元）（圖／于魯光）

最常見的料理「椰奶綠咖哩雞」加入甲猜（手指薑，又稱泰國人蔘，是泰國最知名的辛香植物）、長豆、泰國茄子等食材熬製，口感濃郁清甜，加上處理過的去骨雞腿肉，多舀一碗飯都不為過；另一種乾式黃咖哩則適合搭配海鮮，以紅蔥頭、香茅、南薑、皺皮檸檬等炒製，加入少許蝦醬提出鮮蝦或螃蟹的鮮味，辛辣在後味竄出，辣得讓人十分過癮。

鹹香酥甜的「羅旺豬肉」，火烤逼出五花肉油脂，香氣逼人。（160元／四串）（圖／于魯光）

用餐空間以泰式風格擺設，現場還展示泰國食材、手工藝品。（圖／于魯光）

Pattaya金山泰式料理

地址：新北市金山區香果園1-3號

電話：（02）2498-9191

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(中時電子報)