「我唯一落落大方的時候，大概就是面對逆境吧！」路嘉欣用40歲的輕熟口吻，幽了自己一默，笑稱自己個性拘謹怕麻煩，而且總是瞻前顧後，所以相當崇拜同為金牛座的張震嶽（阿嶽），總是活得灑脫自在。兩人相識20年，只要阿嶽老話一句：「欸，有事要說哦！」就能讓路嘉欣覺得一切都很罩；如今相隔17年，路嘉欣重拾歌手身份，阿嶽為她寫了〈落落大方〉，她會心一笑說：「那是我一輩子嚮往的境界。」

張震嶽是路嘉欣歌唱與心靈上的良師益友。（圖／本色音樂提供）

其實，〈落落大方〉的風格很「張震嶽」，是我專輯中最簡單又直接的歌，除了編曲很直覺，每種樂器音調也出現在最舒服的地方，很自由瀟灑。好久沒碰到阿嶽了，上次在一家咖啡廳門口遇到，他淡淡地說：「最近還好吧？欸，要好好的哦！」有些人的一句話，比別人的一百句話還深刻。

失了戀 哭不出

發片前，阿嶽跟我說：「歌好聽就好，其他都不重要。」我的確不是想做一張概念多強的專輯，只是單純想要集結我欣賞的音樂人朋友，這比起被歸類成什麼樣類型的歌手還重要，何況要幫我套上其他人物設定，恐怕很快就穿幫。

氣質清新的路嘉欣，音樂作品也充滿個人風格。（攝影／許方正）

大學剛畢業時，在「操場」酒吧認識了阿嶽，那年失戀我完全哭不出來，過了好幾個月，某次在KTV時，躲在阿嶽身後哭了好久。我以前個性更拘謹又少話，所以常有人以為我不開心，阿嶽會幫我跟其他人說：「沒事，她就是這樣。」然後拍我的背說：「欸，有事要說哦。」總讓我當下自在許多，對自己也比較放心，至少不用害怕自己是個麻煩。

當藝人後，我擔心在演唱會上哭，也怕演不好拖累劇組，還是想很多。八年前，我演林奕華導演的舞台劇《賈寶玉》，林奕華從不講對錯，只鼓勵我：「人在脆弱或憤怒的樣子，都是很珍貴的，不要害怕在台上表現情緒，什麼狀態就如實上台。」讓我更認同自己，也磨鍊出自信。

悲到底 反樂觀

我把這幾年的感觸寫進新專輯的歌詞裡，例如有次在街上看到一位孕婦推著嬰兒車，一手拿著手機邊講邊哭，也許她遭遇困難的事。生活很不容易，我們都有一分倔強擺盪在現實生活中，心裡都有個想去的地方，就像我有一首歌叫〈滿洲里〉（源自電影《大象席地而坐》），我不知在哪，但聽起來夠遠、沒有分好壞，很符合我對遠方的想像，有點烏托邦的意思。

雖然作品不算多，但路嘉欣擁有一群死忠歌迷。（圖／種子音樂提供）

〈滿洲里〉這首歌是專輯中的大魔王，是我人生中遇到最難唱的歌。我找艾怡良作曲，雖然她貼心地說「音太高可以改」，但我想保留原貌，所以沒降Key，忌口很久才進錄音室。不過，第一天錄製就崩潰，因為很多技巧做不到，唱不出感情，後來我發現讓情緒走在前面，技巧自然而然都有了。

路嘉欣和姊姊路嘉怡在演藝圈互相扶持。（圖／種子音樂提供）

工作態度拘謹，讓我滿悲觀的，常把最壞的都先想過一輪，所以面對挫折不會不甘心，遇到突發狀況也沒什麼好怕。〈滿洲里〉最後一個重音收掉後，像是掉進無重力空間，停頓一秒又吸了一口氣，我想表達的是「一息尚存，還能繼續講下去」，因為悲到底反而是樂觀的。

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(中時電子報)