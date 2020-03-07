美國副總統彭斯（Mike Pence）6日表示，泊靠舊金山外海的至尊公主號（The Grand Princess）郵輪，已有21人篩檢對新冠肺炎呈陽性反應。彭斯指，郵輪上大約1100名船員須在船上接受隔離，並呼籲有意乘坐郵輪的長者應保持警覺，因事制宜。

「至尊公主號」共有大約3500名乘客和船員，當局在5日空投檢測用品，之後向46名乘客和船員抽取標本。經化驗後，21個樣本呈陽性、24個陰性、另外一個則無法作出結論。

(中時電子報)