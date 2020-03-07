蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝指控台北市長柯文哲帶病人到大陸進行器官移植，柯反批吳有幕後金主，吳祥輝控告柯文哲妨害名譽。台北地檢署偵結，柯文哲不起訴。吳祥輝不滿，表示將在收到不起訴書後，提起再議。

2018年9月3日，吳祥輝在《自由時報》A5版刊登報紙全版廣告，廣告節錄《屠殺》摘要，稱柯帶病人到大陸進行器官移植，柯P對此表示，A5全版廣告要100萬元，反批吳有幕後金主。吳祥輝怒告妨害名譽。檢方認為柯P所言並非全然無據，獲不起訴處分。

吳祥輝在臉書P0文對此判決回應，給這種檢察官選個恰當的暱稱吧？最簡單的個事實：1、廣告費是多少，檢察官沒查自由時報嗎？任聽柯文哲胡說八道；2、出版勁爆書，登廣告收預約，是出版的正常作為，檢察官不知道嗎？柯文哲不知道嗎；3、柯文哲和民進黨及蔡陣營的連繫和談判協商管道，絕對比他暢通；4、沒有蔡英文出手相救，柯文哲不是早已經準備落選了嗎？吳祥輝更強調，將在收到不起訴書後，提起再議。

(中時電子報)