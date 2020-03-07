美國新冠肺炎疫情升高

美國新冠肺炎確診與死亡病例不斷攀升，如今確診人數逼近300，而死亡人數也達14人。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，早在2月時，由於美國醫院面臨與日俱增的新冠病毒威脅，美國醫院協會（American Hospital Association, AHA）就召集全美醫療專家，舉辦了網路研討會。而外洩的研討內容顯示，美國預估會有多達9,600萬人確診、480萬人住院，還有48萬人死亡。

研討會中說，由於美國新冠肺炎疫情爆發，可能將醫療體系的處理能力推向極限。

美國醫院協會代表全美數千計醫院和衛生系統，2月26日與旗下會員召開名為「醫療保健領導人需要知道什麼事：為新冠病毒（COVID-19）做準備」（What healthcare leaders need to know: Preparing for the COVID-19）的網路研討會時，在投影片中預估了新冠肺炎爆發的規模，還有因應方式。

(中時電子報)