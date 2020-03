美國新冠肺炎疫情升高

美國新冠肺炎確診與死亡病例不斷攀升,如今確診人數逼近300,而死亡人數也達14人。

據《商業內幕》(Business Insider)網報導,早在2月時,由於美國醫院面臨與日俱增的新冠病毒威脅,美國醫院協會(American Hospital Association, AHA)就召集全美醫療專家,舉辦了網路研討會。而外洩的研討內容顯示,美國預估會有多達9,600萬人確診、480萬人住院,還有48萬人死亡。

研討會中說,由於美國新冠肺炎疫情爆發,可能將醫療體系的處理能力推向極限。

美國醫院協會代表全美數千計醫院和衛生系統,2月26日與旗下會員召開名為「醫療保健領導人需要知道什麼事:為新冠病毒(COVID-19)做準備」(What healthcare leaders need to know: Preparing for the COVID-19)的網路研討會時,在投影片中預估了新冠肺炎爆發的規模,還有因應方式。

(中時電子報)