踏進台北市信義區的微風南山「Saffron46」，桌上的銀製平盤與圓缽，裡頭裝的卻是道地的印度料理，在46樓高空景色相映的餐廳吃飽喝足，帶著滿手咖哩香回家，彷彿是一場穿越時空的料理饗宴。

綠豆仁咖哩的奶香中和了香料滋味，是印度最常見的咖哩（470元）（圖／于魯光）

「Saffron46」的印度經典拿手菜「綠豆仁咖哩」（Takar Dal），黃扁豆的豆香、奶油及蒜香包覆軟爛的豆仁，咬開如芝麻般大的茴香，香氣溫和，能把咖哩玩的出神入化，大概只有印度籍主廚Sudhir才辦得到，因為香料咖哩沒有食譜，如何掌握五味平衡全靠主廚經驗，這道家常料理一出，贏得不少客人芳心，熱門的程度就好比台灣的滷肉飯一樣搶手。

盛行於北印的「Thali Set」，可一次品嘗多樣且象徵甜、鹹、苦、酸、辣五種口味的道地小食、蔬菜咖哩、肉食咖哩、起司或酸奶等。（Thali Set午間套餐1,200元／另含前菜、窯烤、甜點及飲料）（圖／于魯光）

因為印度人不吃豬牛，而羊肉就成了富裕人家的特權，主廚Nicolas說：「咖哩的辛香辣就是為了遮掩羊肉腥羶。」印度不吃食材原味的特性呼之欲出，像以菠菜打成泥配上羊肉的「翡翠羊肉咖哩」也是代表菜之一。

「翡翠羊肉咖哩」添加了優格，入口溫厚，多了柔香滑順的口感。（690元）（圖／于魯光）

2019年獲得米其林必比登推薦的天母番紅花，進駐微風南山拓展二店，將傳統印度菜與Fine Dining結合，呈現優雅且細緻的印度料理。（圖／于魯光）

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(中時電子報)