台灣口罩實名制與口罩地圖等防疫政策，都受到日人讚賞，其中行政院數位政委唐鳳更是登上日本推特熱搜榜，對此旅居台灣20年的日本作家、占卜師與網紅渡邊裕美指出原因，日本的IT大臣太老、程度又太低了！

渡邊裕美在YouTube上發布新影片表示，唐鳳近日在日本爆紅，像是「IQ180天才」、「做出口罩地圖」、「跨性別者」、「國中肄業」等議題，都受到日人關切與討論，她更直言，連她高齡80歲的母親，也知道台灣的IT大臣很厲害。

渡邊裕美說，唐鳳在日爆紅，除了自身優秀之外，另一個原因就是現任日本科學技術兼IT大臣的竹本直一的程度太低了！她說，竹本上任已屆78歲，雖不該已年齡判斷人，但這年紀擔任此職是否太老？尤其科學技術和IT產業進化的非常快，讓她不禁質疑，他是否應付的來。

渡邊裕美指出，聽說竹本能夠成為IT大臣的理由竟是「會用智慧型手機在SNS上投稿」，之前竹本的官網曾一度無法進入，理由是網站域名在幾個月前被凍結了。讓渡邊裕美大嘆，一個連自己的網站都無法管理的人，卻身兼管理國家IT政策的重任，簡直是在開玩笑！

令人難以置信的是，日本前任IT大臣櫻田在任期內，竟說他從未自己用過電腦，甚至在國會中被質詢時，還搞不清楚何為USB，種種荒唐事跡，讓渡邊裕美戲稱，如此一來，這的確也是最強安全對策，因為無論是多優秀的駭客，都無法從他那偷走情報，因為他根本不會用電腦。

渡邊裕美說，這真的是日本非常丟臉的事，也是為什麼日本人會羨慕台灣有唐鳳，但她也說，其實就算日本出了如唐鳳這樣的人，日本政府也沒推他當大臣的肚量。

而PTT上也有網友爆笑指出，「人家就姓笨了你們還想怎樣」，原來是因為日本現任IT大臣姓「竹本」，合起來也就是「笨」字，讓不少網友笑瘋。

(中時電子報)