自從新冠肺炎疫情發生以來，大陸各界專業人士紛紛加緊研究腳步。有專家研發出最新檢驗病毒的試劑，可在90分鐘內完成六種呼吸道病毒檢測，而且靈敏度比原本的高三倍，並能在30分鐘內確認病患體內是否有抗體，能有校幫助臨床醫務人員做鑒別診斷。

據《人民網》報導，大陸工程院院士、清華大學醫學院講席教授程京，昨（6日）發表多個新款試劑盒，有三大特色，第一可以在90分鐘以內完成高靈敏度的檢測，靈敏度可以比過去的還要高三倍。

第二個特色，是針對咽拭子採樣過程中獲得的抗原檢測，在30分鐘之內就可以快速地獲知病人體內是否有病毒的存在。第三則是針對抗體檢測，同樣也是在30分鐘內完成。

（圖／央視直播）

程京表示，已有七個項目近入臨床階段，最新審批上市的一款試劑盒有三大優點，第一是利用恆溫擴增芯片技術，一次能對六種呼吸道病毒進行快速檢測。第二是檢測速度更快，所有檢測能在90分鐘內完成。第三是能幫助臨床醫務人員做鑒別診斷，迅速區分哪些人是新冠病毒感染，哪些患者是其他病毒感染，能區分合併感染、交叉感染等不同情況。

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(中時電子報)