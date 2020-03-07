持續吹暖風，今(7)日各地多是好天氣，不過，水氣稍比昨日多，全台山區會有零星雨，氣溫則舒適溫暖，中南部甚至飆出30度高溫。各地多雲到晴的天氣型態，將因周二有冷空氣南下而變天，氣象專家吳德榮表示，另有一波鋒面會在周五或六南下，他提醒，未來一周天氣會劇烈變化。

氣象局說，今水氣稍增多，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區也有零星雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭、花蓮高溫約24至26度，中南部及台東可達28至30度，白天感受舒適至溫暖，各地低溫約16至20度，中南部日夜溫差較大，須留意氣溫的變化適時增減衣物。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，最新模式模擬顯示，下周二(10日)鋒面及冷空氣南下，中部以北有雨、南部也有局部短暫雨的機率；北台轉「濕冷」，中部微冷、南部轉涼。下周三天氣好轉，清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫漸升。下周四、五)晴朗穩定，白天微熱早晚涼。大約下周五晚或周六晨另一波鋒面及冷空氣南下，天氣再轉變。未來一周仍維持「乍暖還寒」的型態，應注意天氣劇烈的變化。

(中時電子報)