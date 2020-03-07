日本傑尼斯事務所旗下男子團體NEWS成員手越祐也，花邊新聞不斷，除了被爆料帶酒店小姐出場，讓對方拍攝家中影片，更傳出搞大女子偶像團體成員的肚子，在5年前已悄悄當爸。據了解，副社長瀧澤秀明得知消息後頗為震怒，處分應是遲早的事。

綜合日媒報導，有周刊取得手越祐也與一名女子的親密床照，但由於無法判斷身分，因此遲遲未刊出；不過據悉，該名女子的身分疑似是AKB48某成員，5年前被搞大肚後，沒有選擇墮胎，對外聲稱健康狀況不佳，需要養病，秘密生下小孩。

除此之外，手越祐也的花邊新聞也相當多，曾與柏木由紀傳過緋聞，但女方沒有證實；還曾與三上悠亞在路邊激烈親吻、愛撫被拍到，女方最後從清純女團，轉戰AV界。

另外，手越祐也喜歡上酒店風流也是眾所皆知的，不過日前她帶酒店小姐出場，把人帶到家裡，讓對方得知偶像住所，還大拍特拍房子內部的樣子，使得傑尼斯事務所副社長瀧澤秀明相當震怒。日媒就分析，如果手越祐也再如此放蕩不羈，遲早會被退團。

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(中時電子報)