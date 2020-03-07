梧桐妹發文。（圖／翻攝自 IG）

賈靜雯發照感謝修杰楷。（圖／翻攝自賈靜雯AlyssaChia臉書）

賈靜雯生命中的兩個男人孫志浩和修杰楷巧合都在昨(6日)過生日，昨晚賈靜雯發文寫下對修杰楷的感謝，稱讚老公是「最願意面對過往及未來的好夥伴」。而她與前夫所生的梧桐妹也發文祝賀兩位爸爸生日快樂，她公平的貼出和兩人的分別合照，體貼送上祝福，網友也讚梧桐妹的成熟貼心。

昨賈靜雯曬出與修杰楷照片，外界總封兩人是模範夫妻，賈靜雯很實在的說：「這男人，在我生命出現一段時間，好與不好，大眾已多評論，對我，沒有好不好，只有合不合適」，並坦然說修杰楷其實是個愛面子的人，但因為愛她、肯溝通，才願意讓步，也說他偶爾也會有脾氣，但因為願意接受家人意見，才磨到配合。

對於婚姻，賈靜雯頗有感觸地說：「沒有最完美的伴侶，只有最能溝通包容而產生的另一半，沒有最完美的組合，只有最能互補的人生導師」，她自謙兩人不是最優秀的典範，但是是最願意誠實面對比五的好夥伴，「未來不知道會如何，但謝謝你在我這個階段的陪伴，有你在，真的滿好的，生日快樂」。

而14歲的梧桐妹昨也公平寫下對兩位爸爸的祝福，說：「兩位帥哥生日快樂喔哈哈，希望你們這一天都可以開心喔，也謝謝爸爸這三年來的照顧，愛你喔，也謝謝修叔叔這四五年幾年來的照顧喔，哈哈，我也愛你，好啦生日快樂兩位爸爸們」，網友回應：「懷感恩的心的妳，真令人欣慰」、「最懂事最乖的Angel」、「因為有你，他們兩個大男人好幸福」。

(中時電子報)