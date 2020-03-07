大陸高級外交官日前呼籲聯合國採取措施，阻止某些國家在全球範圍進行大規模電子監控，蒐集個人資訊。美媒6日報導，但統計顯示，大陸對國內民眾監控無論是密度還是廣度，都遠超世界任何國家。在全球監控最嚴密的10大城市排行榜，大陸就占了8個。

美國之音報導，大陸外交部人權事務特別代表劉華5日在聯合國人權理事會第43次會議上說，中方對有關國家在全球實施大規模電子監控和個人資料蒐集行為，以及侵犯國家主權和人權，特別是隱私權的行徑表示嚴重關切。他呼籲，聯合國應採取切實措施，阻止有關國家在全球實施大規模電子監控和個人資料蒐集行為。

新華社報導，劉華發言指出，非法或任意監控通信以及蒐集個人資料，不僅侵犯公民隱私權，還影響公民行使言論、結社和集會自由、享有知情權等權利。

劉華強調，大陸政府高度重視保護公民個人隱私，一直致力於完善保護個人隱私權的法律法規。

美國之音報導，許多國家都安裝了電子監控系統。據統計，裝置最多的有大陸、美國、英國、阿拉伯聯合大公國、澳洲、德國和印度等。但監控密度最高的是大陸。

英國科技研究網站Comparitech去年調查列出全球20個監視密度最高城市，前10名有8個在大陸。排名分別是重慶、深圳、上海、天津、濟南、倫敦、武漢、廣州、北京、亞特蘭大。大陸之外，英、美各一。

該報告稱，如果大陸按照現有速率安裝監控攝像頭，預計在今年，大陸就能實現平均每2人就有1個攝像頭監控的目標。

報告說，重慶市的攝像頭數量全面最多，近260萬個，相當於每千人有168.03個攝像頭。深圳159.09個緊隨其後，烏魯木齊排名第14位，平均12.4個。深圳計畫未來幾年要增加約1600萬個攝像頭。

《紐約時報》在去年12月19日發表一篇題為〈中國建設系統性監控網路，員警權力擴張〉文章。以鄭州為例，介紹了大陸警方的監控能力的發展。

文章說，警方可以通過攝像頭拍下所有人的圖像，記錄手機號碼，並把手機號碼與人臉圖像匹配起來。居民的車牌、人臉、行動軌跡、社媒體言論等所有資訊都在警方的監控網路之中。

(中時 )