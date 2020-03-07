新冠肺炎擴散全球，在一般民眾一窩蜂心態之下，多國連帶出現搶購物資潮，其中台灣、香港、日本皆出現「衛生紙之亂」，連澳洲也不例外。對此，澳洲一家小報5日特別增印8頁空白版面，供讀者「應急」，似乎暗諷民眾盲目搶購現象。

澳洲北領地達爾文的《北領地新聞》（NT News）在頭版標題旁寫著：「衛生紙用光了嗎？《北領地新聞》關心您，特印製8頁留白內頁，附上便利的切割線，供您急用。翻至21頁，取得限量版單層廁所用報紙頁」。

YES, WE ACTUALLY DID PRINT IT #toiletpapercrisis pic.twitter.com/jusP50ojYu — The NT News (@TheNTNews) March 4, 2020

《北領地新聞報》編輯威廉斯（Matt Williams）向《衛報》澳洲版表示，特別版銷情很好，並強調該報以了解讀者需要而聞名於世，北領地人目前對廁紙有極大需求，所以我們要供應他們所需。

英國廣播公司（BBC）引述消費者心理專家表示，搶購衛生紙「顯然不合理」，但社交媒體和新聞報道助長民眾盲目效仿的心理，例如近期在推特上有關衛生紙的主題標籤不斷冒出，好比#衛生紙緊急事件（#ToiletPaperEmergency）和#衛生紙之亂（#ToiletPaperApocalypse），讓社交媒體變相推動民眾的搶購心理。

(中時電子報)