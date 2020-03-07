20年前威震聯盟的俠客歐尼爾(Shaquille O'Neal)對於現今的NBA有很多意見，他說：「不是球員變弱了，而是比賽變弱了。」隨著保護球員的規則愈來愈繁雜，巔峰時期的歐尼爾如果生在今日的籃壇，肯定是一股無法阻擋的力量。

歐尼爾當年有多強？美媒Bleacher Report引述一位前總管的評語：「歐尼爾讓聯盟的7呎長人都能簽到好合約，即使他們沒什麼本事，反正他們就是單純用來阻擋歐尼爾的。」歐尼爾一人的戰力竟能牽動他隊球員的身價(以及規則修改)。

現今的大個子球員很多兼具遠投本領，歐尼爾對此表示：「跳投需要下盤力量，但是任何人跟我打完前3節肯定會沒力，然後我就蓋他們火鍋。如果他們想切入，我就弄斷他們的手臂，讓他們再也不敢這樣做。」

歐尼爾認為現在大家下手都太輕，這種程度的力道不足以中斷他的動作。「在現今的聯盟我肯定更容易得分。」歐尼爾唯一的弱點是罰球，可惜「駭客戰術」在他退休5年後才被禁止(2016年修改)。

然而真正令歐尼爾自嘆「太早出生」的理由卻跟很多老球員一樣。「柯瑞(Stephen Curry)年薪4000萬美元，我為他高興，但也有點嫉妒，如果我晚生15年就好了。」歐尼爾當年身價達到2000萬美元，在聯盟已是屈指可數，沒想到薪資水平經過10餘年就膨脹到今日的程度。

(中時電子報)