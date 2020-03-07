校園霸凌不分國家，是全球各國都需要關心的課題。馬來西亞有一名年僅17歲的高中生，才剛轉學到新學校2個月，就遭同學霸凌，不但以書包淋辣椒醬惡整，還故意拉椅子讓他跌倒、用水潑灑等。男學生後來近日因承受不了被欺負、霸凌的身心壓力，跳樓輕生死亡。事後這兩名霸凌同學的屁孩，到受害者靈前、棺木旁懺悔道歉。

據《中國報》報導，這名受害的高中生爸媽表示，兒子沒有憂鬱症病史，今年初曾經有反應，自己在學校被同學欺負霸凌，後來再次詢問時，兒子卻故作貼心地說「事情已經解決了」。受害家長表示，孩子獨自承擔霸凌的壓力，不讓父母知道，讓他們很心疼，他們也怒斥霸凌者「害死了一條人命」、更痛批對方家長「不會教育小孩」。

後來這兩名施暴者，到靈堂慰問時，死者父親要他們跪在靈堂前、到棺木旁向死者懺悔、道歉，並要他們說出真心話，就會選擇原諒他們。後來才知道，死者在學校，被同學在書包淋辣椒醬、故意拉椅子害他跌倒，還被用水潑灑，雖然他有向父母、老師反映過被欺負，但隔天卻又回應「沒事了」，把霸凌的苦全部一人獨吞。

有一名同班同學表示，死者之所以會被霸凌，是因為拒絕加入私會黨。該爆料同學說，他也被逼迫加入私會黨，但他因為懂得反抗，跟對方打架，才沒被霸凌騷擾。

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(中時電子報)