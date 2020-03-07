業者趁防疫偷倒土，新北市府誓嚴懲。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

業者趁防疫偷倒土，新北市府誓嚴懲。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

業者趁防疫偷倒土，新北市府誓嚴懲。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

業者趁防疫偷倒土，新北市府誓嚴懲。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

業者趁防疫偷倒土，新北市府誓嚴懲。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

近日全國政府機關及民間皆忙於防制新冠肺炎疫情，在新北市貢寮區卻有不肖業者趁全民忙於防疫時，違規傾倒大量營建土方共約18,000立方，經新北市政府現場稽查後，已將行為人移送地檢署偵辦，並現場查扣3台機具。因位於山坡地有致生水土流失，情節重大，新北市府於6日下午由副市長謝政達召開公安專案會議，針對這次違規行為向上游營建土方予以徹查嚴懲。

近日貢寮區和美里山區相當不平靜，前於2月時有不肖業者在和美街58號附近山坡地傾倒大量土石及磚瓦等營建混合物，面積約3,000平方公尺。新北市農業局會同貢寮區公所及市警局瑞芳分局現場稽查，於第一時間勒令業者停工並查扣挖土機1台，警察局已將業者移送基隆地檢署偵辦。

該業者又於3月初於貢寮西靈巖寺下方邊坡再度傾倒土方，再遭市府查獲，現場行為人宣稱是做為停車場使用。惟未依規定申請，新北市府於3月5日現場稽查確認有竊佔公有土地及有致生水土流失，針對該行為人再次予以移送基隆地檢署，並查扣現場作業機具2台。

因該業者連續違規行徑惡劣，市府於6日由副市長謝政達召開公安專案會議，針對該違規行為除依水土保持法、山坡地保育利用條例裁處外，循線追查上游土方來源，涉及不法建築工地未依規定管制土方流向，再依建築法勒令停工。另違規土地位於都市計畫區內，將另以都市計畫法、廢棄物清理法等相關規定查處，並要求恢復原狀。

農業局表示，山坡地擅自開挖整地、堆積土石之行為，已違反水土保持法，依規定可裁罰6~30萬元。情節重大者，移送法辦。本案屬連續違規行為，有明顯犯意，該行為致生水土流失及竊佔他人土地除行為人移送地檢署偵辦，並要求行為人限期改正，未改正者連續處罰。為維護現場安全，已請技師監看現場以避免危險發生。

在新冠肺炎防治期間，新北市府取締違規沒有空窗期，不法業者切勿心存僥倖，挑戰市府執法決心。

(中時 )