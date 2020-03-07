新冠肺炎疫情擴散至全球，繼鑽石公主號、至尊公主號後，又有第3艘郵輪傳出確診案例。埃及衛生部指出，尼羅河一艘郵輪傳出有12名確診者，更直指船上一名來自美國的台籍遊客感染者，是散布病毒的源頭，但中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，，其實最早發病的是埃及當地導遊，該名台籍女性是我國案39的一名北部60多歲女性，並非感染源。

埃及衛生部指出，由於台灣確診的案39女性，搭乘此艘郵輪返台後發病，才對船員進行檢測，因此認定台籍女為散播病毒的感染源。

但莊人祥表示，指揮中心發現這起病例，立即通報世界衛生組織（WHO），並將相關訊息轉知埃及當局，他們經追查才找出其他12名確診，台灣的案39女性應是「指標個案」，並非感染源。

莊人祥補充表示，整團含個案在內共37人，其中14人是其來自美國的友人，且有10多名陸續發病，但埃及導遊是最早出現症狀、咳嗽的人，因此研判，該旅行團的埃及籍導遊，才是最早發病的個案。

據指揮中心當時公布的資料，這名案39的女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊（同團旅客除個案外共36人），2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，28日就醫並採檢通報，經檢驗確診。

(中時電子報)