法國今天再添190名武漢肺炎確診病例，累計達613人，如何有效防疫成為媒體焦點，前衛生及外交部長杜斯特布拉吉在電視節目中以台灣為例分析防疫措施，稱讚台灣危機處理成功。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天在記者會中表示，法國又大幅增加190名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，破了昨天單日新增確診人數最高紀錄，使總感染人數攀升至613人，其中9人死亡，39人情況危急。

面對確診人數一再爆增，如何有效防疫成為媒體關注焦點，「世界報」（Le Monde）、「十字架報」（La Croix）等法國媒體近日均報導台灣抗疫的成功範例。

法國前衛生及外交部長杜斯特布拉吉（Philippe Douste-Blazy）也在昨天CNEWS電視頻道的政論節目中以台灣為例，分析有效的防疫措施。

杜斯特布拉吉在節目中表示，「台灣也許是目前武漢肺炎致死率最低、受影響最輕的國家」，「台灣緊鄰中國，為什麼台灣可以做到？」

他表示，因為台灣「從2003年爆發的SARS疫情中學到經驗」，「台灣在疫情剛爆發時就由中央統一指揮，自2月6日起禁止所有中國旅客入境，並立即追蹤已入境的中港澳旅客；接著指派衛福部長擔任總指揮官，統籌決定海關、邊境及國民教育等應變措施，結果難以置信，這樣的危機處理非常成功」。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）今晚召集跨部會會議，會後菲力普向媒體強調，法國仍在流行病第二階段，尚未啟動第三階段，因「病毒並未全境流行」。但他隨後補充，即使無可避免地進入第三階段，「法國的衛生系統仍有能力面對」。

而在群聚感染嚴重的瓦茲省（Oise）與上萊因省（Haut-Rhin）內，托兒所、小學、國中、高中已宣布全部關閉15天，且除「與社會與民主生活有關的重要活動」外，禁止所有集會活動。

(中央社)