都可排出兩套以上先發陣容的快艇，如今竟然還在繼續補強！《The Athletic》權威記者查拉尼亞7日報導，快艇跟曾獲2014年年度防守球員的諾亞簽下10天短約，假如諾亞沒再出現傷痛狀態，預估將跟快艇打完這個球季，快艇更強大了！

2007年第9順位被公牛選上的諾亞，生涯待過公牛、尼克、灰熊等隊，且兩度入選全明星賽、1次年度第一隊、1次年度防守球員、2次年度防守第一隊，不過上季幫灰熊打了42場，平均拿下7.1分、5.7籃板，本季卻始終乏人問津。

根據查拉尼亞爆料，諾亞本季還沒上過場的主因，是在去年9日準備參加快艇試訓前夕，突然遭逢腳跟腱傷勢，雖然並未斷裂，卻讓他整整養傷4個多月，最近才獲醫生許可上場，快艇允許諾亞慢慢復健，雙方將努力合作到本季結束。

至於跟快艇同城的湖人，查拉尼亞也爆料，儘管湖人已跟威特斯簽約，卻仍關注自由市場射手狀態，特別是「小皇帝」詹姆斯前騎士隊友J.R.史密斯，甚至查拉尼亞透露，原本在今年交易截止日前夕，湖人想跟活塞交易羅斯，卻遭活塞拒絕。

(中時 )