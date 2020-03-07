新冠肺炎疫情蔓延世界，各國開始意識口罩的重要，也學台灣開始管制口罩出口。網友忍不住點名當初批評行政院長蘇貞昌的人是不是欠蘇一個道歉？遭點名的醫師孔繁錦就表示，他沒說蘇禁口罩出口是錯的，錯的是蘇說的方式與時機！

蘇貞昌於1月宣布禁止口罩出口，引來藝人范瑋琪等人批評，遭網友砲轟後道歉。孔繁錦轉貼范瑋琪道歉新聞，並說：「時間會證明，蘇貞昌是短視政客。」

不過，隨著疫情逐漸擴大，世界許多國家都開始管制口罩出口後，網友開始一一點名當初罵蘇貞昌的人，認為他們要還蘇貞昌一個公道，孔繁錦也遭批踢踢網友點名要不要出來說個話？「我們孔醫師所說的時間會證明，到底證明了什麼，子彈飛夠久了嗎」？

對於網友的點名，孔繁錦昨也在臉書發文表示，蘇貞昌「管制口罩本身沒有錯，錯的是說的方式與時機」。孔繁錦認為，行政首長高調貼fb，選在武漢封城的那一刻，顯然這話衝著大陸，「司馬昭之心，路人皆知」。

恐更指出，1/22說過口罩庫存才4500萬，1/24再說產量每日才244萬，明明就不夠，還信心喊話不要囤口罩一定夠？簡直在提醒大家要買趕快！於是引爆搶購潮。之後的藥局實名刷卡配給制，其實是在為他的捅婁衝康善後。聰明做法是先宣導民眾戴布口罩就好，暗自調度運作，少大聲嚷嚷，被問到的時侯，措辭溫和審慎。

對於稱「蘇貞昌是短視政客」，孔繁錦表示，行政院長可不是酸民，說的話要能呈現這個政府的意識與程度。宰相肚裡能撐船，蘇丞相是雞腸鳥肚。雪中送炭溫馨感人，落井下石苦大仇深。行政院長說這種話是外交災難，替國家闖禍樹敵。外交辭令是一門專業，蘇不是不會，而是想趁此搞民粹，繼續販賣仇恨與恐懼。

孔繁錦是孔子第74代子孫，因參加益智節目《金頭腦》獲得總冠軍，被封為「全台灣最聰明醫師」。

(中時電子報)