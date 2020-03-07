鴻海（2317）與裕隆（2201）規畫設立合資公司，共同推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系，雙方6日舉辦簽約儀式，後續將成立籌備處，以加速公司籌設與研發計畫，發揮資源互補優勢，攜手發展汽車相關業務，推動產業轉型升級發展。

鴻海與裕隆2月7日宣布將設立資本額155.76億元的合資公司，鴻海以現金出資79.44億元、持股51％，裕隆以旗下華創車電的開放平台資產作價出資76.32億元、持股49％。6日由鴻海董事長劉揚偉、華創車電董事長陳國榮、裕隆執行長嚴陳莉蓮共同簽署。

鴻海表示，秉持對台灣車輛產業轉型與升級發展的共同願景與策略方向，未來與裕隆設立的合資公司將由雙方共組經營團隊，集結裕隆集團華創車電工程技術團隊，與鴻海資通訊產業運營專業領域人才，共同發展汽車產業創新模式。

劉揚偉表示，鴻海獨創的一站式整體解決方案模式，過去在資通訊產業獲得不錯成果，未來希望能透過此模式來服務車輛領域客戶。很高興能攜手裕隆補足集團整車設計能力，也希望藉此合作投資台灣產業、紮跟在地技術，延續台灣車輛技術研發能力。

嚴陳莉蓮表示，與鴻海新設的合資公司是雙方優勢資源的結合體，象徵著台灣自主汽車的延續、轉型與創新。集團將借助合資公司開放平台資源，持續深耕自主品牌，推出具競爭力、滿足市場需求的新產品。

新合資公司將整合裕隆整車自主研發平台，以及鴻海在全球市場強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢，在全球汽車產業推動開放平台與共用化的經營新模式，為全球目標客戶提供整體解決方案服務。

鴻海指出，雙方透過提供整車設計開發集成、零部件設計開發與生產、車輛相關技術整合服務等業務，以互補優勢攜手掌握EV電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務，讓客戶擁有優質車輛產品。

鴻海進一步指出，透過標準化、共用化模式，此平台未來亦將廣邀供應鏈合作夥伴加入，不僅擴大出海口、豐富產業生態系，也為台灣培育更多優秀車電研發人才與創新機會。

鴻海先前亦宣布將攜手飛雅特克萊斯勒（FCA）成立合資公司，積極布局電動車產業轉型。劉揚偉先前表示，集團不會參與整車組裝，預計明年會先推出油電混合車，並深耕車用零配件、布局電池模組及引擎等，預計2年後推出電動車相關產品。

(時報資訊)