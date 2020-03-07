家人吵架！五股麵攤7人開打遭警壓制 09:332020/03/07 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方壓制七人（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 37歲蔡姓女子和40歲哥哥因細故吵架，蔡女5日晚間9時趁哥哥在五股區凌雲路麵攤吃宵夜，與兩名同夥以球棒痛毆哥哥、朋友等4人，警方獲報後，出動快打20多名警力將人壓制，訊後將雙方共7人依聚眾鬥毆、傷害罪移送偵辦。 (中時 ) #麵攤 #吵架 #五股 #凌雲路 #傷害罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 請華航團隊 桃市府美食街煥然一新 21:492020/03/03 生活 按摩妹遭男客摸胸怒甩巴掌 被判防衛過當拘役 15:202020/03/05 社會 男林森北SPA館摸奶被搧耳光 被摸、被打的都要賠 20:482020/03/05 社會 整頓五股垃圾山 5月前再拆90間違建 17:132020/03/06 生活 五股垃圾山再拆90違建 強勢執法掃蕩不肖業者 17:592020/03/06 社會 不見面的愛 疫情降溫感情升溫 04:092020/03/07 焦點新聞 整頓五股垃圾山 5月底前拆90間違建 04:102020/03/07 地方新聞 蛋堡自虧〈大禹〉三過家門不入 04:102020/03/07 娛樂新聞 社會熱門新聞 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 詐貸386億 潤寅案董娘王音之8日押解回台！ - 社會 引狼入室 妹託兄接女友變調超商四腳獸 - 社會 金錢豹洒店大亂鬥 1遭打爆頭棄停車場 警逮1嫌 - 社會 傻眼！男確診後去2家餐廳吃飯：「我要去散播病毒了！」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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