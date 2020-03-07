37歲蔡姓女子和40歲哥哥因細故吵架，蔡女5日晚間9時趁哥哥在五股區凌雲路麵攤吃宵夜，與兩名同夥以球棒痛毆哥哥、朋友等4人，警方獲報後，出動快打20多名警力將人壓制，訊後將雙方共7人依聚眾鬥毆、傷害罪移送偵辦。

(中時 )