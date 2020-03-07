第二階段罷韓連署突破55萬份，罷韓團體將在9日提交遞件交付高雄選委會。網路上也流傳「反罷韓」教學，聲稱只要挺韓民眾不出來投票，罷韓就不會通過。對此，自由作家洛杉基表示是罷韓的奧步，千萬別中計了。

洛杉基在臉書表示，網友希望他能轉貼反霸韓教學文章，提到最近有個直播主陳老師，每天呼籲高雄挺韓的朋友，不要出來投票，怕投不同意票會變成同意票，竟有不少韓粉信以為真。

文中提到，挺韓的民眾一定要出門投反對罷免票並監票，才是破解作票唯一的方法。監票時，一所投票所安排2~4位監票員，錄影算人數，再將開票數照相回報，用細緻而完整的方式來防止作票，破解奧步。

洛杉基支持這位網友的呼籲，提醒高雄朋友一定要出門投「反對罷免票」，不要中了綠營的反艦計！

其他網友表示，「團結抵抗....不公不義」，若有監票，作票就不會成功，比起總統大選有1萬多個投票所，這次只有高雄市比較好監票，「連署五十萬人是他們説的，誰知道有沒有這麼多人？」

(中時電子報)