新冠肺炎疫情從中國大陸快速擴散到全球，儼然是一世紀瘟疫。為何它傳染力如此強大？新加坡學者一篇論文證實，新型冠狀病毒具有高傳染力，主因在於「接觸傳染」。對此，中山醫大兒童傳染科主任謝宗學表示，環境之中處處存在內眼看不見的間接傳染，他提醒大家關注並做好5件事自保。

謝宗學在「Dr.E小兒急診室日誌」發文說，3月4日新加坡學者在美國醫學會雜誌 (JAMA) 發表一篇關於新冠肺炎病人住過的負壓病房環境採檢論文，更進一步證實「接觸傳染」是病毒擁有高度傳染力的主因。

這間負壓病房的主人是一位只有上呼吸道症狀沒有肺炎輕症病患，在病房清潔消毒前，接受環境採檢測試，結果發發現房間內部 18 個採檢點中有 15 個 (87%) 呈現武漢病毒陽性反應；浴室內部 5 個採檢點中有 3 個 (60%) 呈現陽性反應；前室和走廊所有採檢點都呈現陰性反應；醫護人員防護裝備上 8 個採檢點只有 1 個 (12.5%，鞋子前端) 呈現陽性反應；所有的空氣檢體都呈現陰性反應。

謝宗學指出，圖片是病房內部、浴室、前室、走廊的採檢點分佈，藍色點是陰性反應，黃色點是弱陽性反應，紅色點是強陽性反應反應。他特別將所有黃色或紅色呈現陽性反應的採檢點註明中文標示，可以發現負壓病房內病人可能接觸到的位置、器物、設備、甚至聽診器，未消毒前幾乎都沾有新冠肺炎病毒；病房外的前室和走廊，因為醫護人員感控措施執行徹底，完全沒有病毒洩露出去。

圖片是病房內部、浴室、前室、走廊的採檢點分佈，藍色點是陰性反應，黃色點是弱陽性反應，紅色點是強陽性反應反應。我特別將所有黃色或紅色呈現陽性反應的採檢點註明中文標示，可以發現負壓病房內病人可能接觸到的位置、器物、設備、甚至聽診器，未消毒前幾乎都沾有新冠肺炎病毒；病房外的前室和走廊，因為醫護人員感控措施執行徹底，完全沒有病毒洩露出去。

謝宗學分析，這個新冠肺炎病毒環境採檢研究告訴我們重要的資訊：

1. 病毒應該沒有空氣傳播能力，只有出風口風扇上存在少量病毒。

2. 即使輕症病人只有上呼吸道症狀，就可能藉由呼吸道顆粒大幅度「污染」週遭環境，埋下間接傳染的種子。

3. 不要隨意碰觸周遭環境和保持手部衛生清潔格外重要，預防接觸傳染是最重要的自保方法。

4. 馬桶內部呈現陽性反應，加上此病人糞便檢體亦呈現陽性反應，暗示糞口傳染的可能。

5. 一旦爆發大規模社區疫情，短時間內將難以控制，因為大量感染者不斷污染環境，使環境中到處存在病毒，加上新冠肺炎病毒能在環境中長時間存活，目前研究指出在適合的環境下可能存活高達9天，極容易因為接觸傳染讓更多人生病，因此，只要出現一個較大的防疫破口，如韓國新天地教會群聚感染，往往一發不可收拾，烽火燎原。

(中時電子報)