美女主播李文儀位於大安區通化街的老家，5日傳出以17億天價標出，讓李文儀出身軍人世家的背景跟著曝光，李文儀的祖父是陸軍前副總司令李運成上將，對此，李文儀昨（6日）深夜則發文分享老家的回憶，同時也強調：「土地是國家拍賣的，賣的錢都是進國庫！」

監察院表示，李運成眷舍坐落台北市大安區通化段，約367坪，使用分區為住宅區，2014年公告土地現值總價4億4311萬元，預估市值8億8622萬元，2015年經國有財產署以17億1008萬元整標脫。

李文儀昨深夜在臉書提到，她不僅在老家住了20多年，也承載著李文儀和對爺爺奶奶的回憶，李文儀感性提到：「過去叱吒戰場的爺爺，對我來說，只是一位慈祥老人，奶奶更是一路陪我到大學畢業那一年，只可惜沒有等到畢業那一天，是我一輩子最大的遺憾...」。

對於通化街的老家以17億天價標出，李文儀指出，那是爺爺的官舍，而她已在10多年前遷出「土地是國家拍賣的，賣的錢都是進國庫！」並強調：「17億不是我家的 17億是國家的」，李文儀至今才知道小時候的家這麼值錢，還在文末開玩笑：「真希望中樂透 把老家買回來」。

李文儀臉書全文。（圖／取材自主播 李文儀臉書）

(中時電子報)