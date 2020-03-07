石油輸出國組織（OPEC）及盟國（合稱OPEC+）周五在維也納的會議，並未達成減產共識，導致國際油價遭空前大屠殺，終場重挫10%，創5年來單日最慘跌幅。據了解，俄羅斯不點頭的最大陰謀，是想趁著崩潰的油價，讓美國頁岩油商破產而退出市場。

金融時報引述OPEC+消息來源指出，產油國在周五的會議中協商破局，雙方並未對減產達成任何協議，但仍會持續協調穩定油市的方法。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves說，「至目前為止OPEC+盟國已分道揚鑣，因為俄國能源部長 Alexander Novak表示，產油國自4月1日起可自行生產原油。」

Steeves認為，俄羅斯不減產的背後盤算，是要讓油價崩跌到美國頁岩油商無法承受而退出市場。近期已有很多頁岩油企宣布破產。

沙烏地阿拉伯主導的OPEC，周四建議每日再額外減產150萬桶，並將擴大減產協議延至今年底。即使沙國老大要求俄羅斯也加入擴大減產行列，但仍遭到俄國拒絕。

值得留意的是，隨著談判破裂，原油市場出現另一重大風險，就是現有每日減產210萬桶的協議，將於3月底結束。

受到利空消息衝擊，紐約油價暴跌4.62美元（或10.07%），收在每桶41.28美元，創2014年以來單日最大跌幅，為2016年8月以來新低；布蘭特原油重挫9.4%，收在每桶45.27美元，創2017年6月以來新低。

(中時電子報)