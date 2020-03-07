國民黨前主席吳敦義上午到設於台北市黨部的投開票所投票。（趙婉淳攝）

國民黨主席補選今天登場，黨內瀰漫一股投票率恐不高的預期心態，前總統馬英九今天上午到台北市黨部投票受訪對此表達認同，剖析可能是選舉敗選的氣氛造成，跟新冠肺炎疫情也有關係，但應不是對國民黨冷感的原因。詢及黨內選舉團結與否，馬點頭稱「應該有」，也前來投票的前主席吳敦義則認為踴躍投票就是團結。

國民黨主席補選與中常委改選今天上午8點至下午4點投票，全國設置271個投開票所，投票完畢後隨即進行開票作業。由於郝、江陣營已協商投開票所不會針對黨員量體溫，黨中央昨天則呼籲黨員配合防疫措施踴躍投票，建議體溫太高或覺得不舒服或感冒等情況，不要到場投票。

前總統馬英九與前黨主席吳敦義上午接續到設於台北市黨部的投開票所投票，馬受訪時坦言，現在舉行選舉，投票率都不會很高，因為氣氛的關係。媒體詢問，是因為無法激起選民投票意願、選情偏冷或者候選人的關係，馬回，一般感覺選情偏冷，因此身為黨員就有義務來投票。

媒體追問何種原因造成選情冷，馬英九說，「選舉（敗選）造成的」，但倒不是對國民黨冷感，跟疫情也有關係，另外，一般而言，年輕人投票率本來就很低。詢及兩位候選人綁樁爭取選票，馬說，這他倒不知道。至於江啟臣遭文宣抹黑，馬認為這種小規模的狀況不能作為代表。

被問到黨內選舉團結嗎？馬英九點頭稱「應該有」，吳敦義思索了一會後說，踴躍投票就是團結，接著拱手致意，連聲謝謝，快步進入黨中央。

(中時 )