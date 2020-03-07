馬英九量體溫後進入黨中央。（趙雙傑攝）

前黨主席吳敦義投票。（台北市攝影記者聯誼會提供）

黨中央投票所進行消毒。（台北市攝影記者聯誼會提供）

國民黨今日舉行黨魁主席補選及和中常委改選投票，一早前總統馬英九與和前黨主席吳敦義先後前往設於中央黨部的投開票所投票。

(中時 )