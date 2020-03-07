國民黨主席補選 09:482020/03/07 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九前往黨中央投票。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬英九量體溫後進入黨中央。（趙雙傑攝） 前黨主席吳敦義投票。（台北市攝影記者聯誼會提供） 黨中央投票所進行消毒。（台北市攝影記者聯誼會提供） 國民黨今日舉行黨魁主席補選及和中常委改選投票，一早前總統馬英九與和前黨主席吳敦義先後前往設於中央黨部的投開票所投票。 (中時 ) #黨主席 #補選 #投票 #國民黨 #中常委 也許您會感興趣 推薦閱讀 未來國民黨最重要的黨產就是「人」，江啟臣以行動改變、改革、換世代之決 11:422020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》搶救老摳摳芒果乾 江啟臣提五解方 11:462020/03/03 政治 黨主席選戰擂台》救救老殘窮 江啟臣ＰＫ郝龍斌誰勝出？ 09:002020/03/04 政治 社論／國民黨還有品牌價值嗎 04:102020/03/04 時論廣場 國民黨何妨學學蔡英文 04:102020/03/04 時論廣場 「中國元素」難自棄 國民黨敗在無知 10:052020/03/04 國際 鍛鍊政治轉生 「蔡英文化」竟成國民黨權人的救贖 10:122020/03/04 國際 國民黨主席補選 連勝文指重現「馬王之爭」惡質手段 23:562020/03/04 政治 這還叫中國國民黨嗎 04:102020/03/05 時論廣場 最美韓粉出聲！力挺江啟臣 10:512020/03/06 政治 政治熱門新聞 蔡阿嘎被揍另有隱情？村長爆「蔡政府」鑄下大錯了！ - 政治 韓國瑜到底做得好不好？高雄運將吐真言 - 政治 「罷韓」防陳菊搶回高雄市長！柯P竟在下一盤大棋？ - 政治 罷韓連署第三階時間曝光...網驚覺：很奇怪！ - 政治 支持游錫堃12萬聘洪慈庸當顧問嗎 投票結果嚇一跳 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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