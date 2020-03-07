來自非洲的狐獴因可愛長相在全球各地掀起風潮，卻也成為不肖商人斂財目標，本刊接獲爆料，1名陳姓女子長年從東南亞走私活體動物，去年9月曾夾帶狐獴、睡鼠等動物被查獲，原以為她會就此收斂，沒想到近日又重出江湖，四處推銷已瀕臨絕種的珍稀動物「藪貓」，還請老人代為夾帶入境，儼然是寵物界的「走私女王」。

知情人士阿國（化名）向本刊透露，陳女走私活體動物至少5年，鎖定水獺、狐獴和猴子等動物，時常假借失眠向醫院索取FM2，再餵食藥物將小動物迷昏後，以活體綁在自己身上，或是放在隨身行李中夾帶入境，再用高價四處兜售，經手的動物早已不計其數。

去年9月，陳女故技重施，將2隻不到2個月的狐獴、2隻睡鼠幼鼠和4隻八齒鼠，放進紙盒紙碗內試圖闖關，入境時被桃園機場海關查獲，陳女還當場掏出奶瓶餵食狐獴，「爆乳餵奶照」一度引發網友轟動，海關偵訊後將她依違反《動物傳染病防治條例》移送，但八齒鼠已全數死亡。

據瞭解，這已不是陳女首度被抓，她曾被檢疫局開罰30萬元，但法律制裁並沒有讓她死心，反而處心積慮想賺回「罰單錢」，不僅向銀行貸款繼續「買貨」，還因自己被海關盯上，而找來老人替她夾帶，所幸海關即時發現，並沒有讓陳女計謀得逞。

阿國提到，活體走私接連失敗，陳女氣焰卻依然囂張，揚言「只要有錢，連黑虎（一種毛色變異老虎）都可以弄到」，日前還不知從何管道，弄來2隻瀕臨絕種的珍稀動物「藪貓」，用8萬元價格四處找人銷贓，拒絕幫忙還會被威脅恐嚇、以死相逼，猖狂舉止讓人不可置信。

陳女聲稱自己能走私藪貓入台，以每隻8萬元價格四處找人銷贓。（圖／讀者提供）

從陳女貼出的照片看來，鐵籠內裝著3隻藪貓，體型嬌小應還未成年，牠們的大眼寫著滿滿徬徨，似乎無法理解自己為何從家鄉被帶來這個島嶼，而藪貓因皮毛華麗昂貴，在南非瀕臨絕種，台灣更不允許私人飼養，台南頑皮世界野生動物園前年斥資百萬引進一對藪貓，也成為國內唯二的合法存在。

阿國說，陳女手上的藪貓必定是走私來台，而狐獴圈都知道她的昭彰惡名，也曾有玩家多次勸阻，希望她能即時回頭，陳女卻始終執迷不悟，更數度在走私過程中害死動物，希望相關單位能介入調查，別讓無辜生命再受她的荼毒。

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(中時電子報)