狐獴成為近年最夯的寵物新選擇，價格不斷飆漲，單隻就要價10多萬元，不少商人鋌而走險，以人體夾帶試圖闖關，有「走私女王」之稱的陳姓女子去年9月就偷渡2隻狐獴被逮捕。

本刊調查，狐獴體型嬌小、長相可愛，又在《少年Pi的奇幻旅程》、《獅子王》等電影擔綱重要角色，世界各地因而吹起「狐獴風」，日韓等地還出現以狐獴為主角的咖啡廳，讓客人可以與超萌的小服務生近距離互動，狐獴熱潮也被引進台灣。

臉書上近年出現多個狐獴社團，愛好者分享家中狐獴寶貝的點點滴滴，可愛畫面足以療癒人心，但目前台灣合法飼養的狐獴不到50隻，且每隻要價12到15萬元，部分不肖商人看準其利潤驚人，鋌而走險，從東南亞等地購入狐獴，再活體夾帶試圖闖關。

根據防檢局規定，若活體走私動物被查獲，防檢局會到場判定，若是禽鳥類或非保育類動物，為防止禽流感與其他疫情，在第一時間會將動物安樂死並銷毀，保育類動物則在確認無傳染病後，由林務局配合地方動物防疫機關安置收容。

而依據《動物傳染病防治條例》，擅自輸入禁止輸入檢疫物未申報者，可處7年以下有期徒刑，得併科罰金最高300萬元，防檢局則呼籲民眾勿以身試法，一旦查獲必定重罰。

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(中時電子報)