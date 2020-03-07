超萌狐獴在台灣引發熱潮，阿雄（化名）曾與狐獴同住一段時間，大讚牠們聰明懂人性，最喜歡撒嬌看電視，還會用貓砂上廁所，堪稱是貓狗孩童的最佳玩伴，但「狐獴媽媽」溫芳玲呼籲，在台灣的狐獴不該是家庭寵物，改變其天性等同虐待，希望大眾別因新奇而害了這些小動物。

阿雄提到，成年狐獴的體型只有幼貓大小，且能聽得懂簡單指令，平時總是活力四射的跑來跑去，還會看卡通看到目不轉睛，若建立信任感，則喜歡被擁抱並與主人共眠，開心時還會發出表示舒服的聲音，一舉一動都可以融化人心。

阿雄說，狐獴每日約睡8小時，能吃的食物十分多樣，蟑螂、蟋蟀、水煮雞胸肉，或是無穀貓飼料都是牠們的最愛，也會使用貓砂當作廁所，照顧起來無須費心，台灣的溫暖氣候也符合牠們的天性。

溫芳玲則持不同意見，她曾在臉書呼籲，表示狐獴必須家族群居才有安全感，沒有家人很難適應生活，且狐獴養在家中等同被侷限密閉空間，失去觀看四方的天性，可能會焦慮驚慌而亂撞來表示痛苦。

狐獴天性喜歡挖砂、扒洞，但台灣大部分家庭沒有這樣的空間。（圖／讀者提供）

溫芳玲也提到，狐獴喜歡挖砂、扒洞、睡洞穴，大部分的家庭沒有這樣的空間，若主人因此剪掉牠們的指甲，對狐獴而言就像是「廢掉武功」，將無法適應天生對土地和環境的感知判斷，希望大眾「愛牠請保護牠」，別將生命當成貨品，更不能因新奇而隨便交易。

針對狐獴當寵物飼養的現象，防檢局則表示，狐獴並非保育類，若是合法來台，繁殖飼養並不違法，就怕不肖業者走私入境，未通過檢驗可能會帶來傳染疫情。

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(中時電子報)