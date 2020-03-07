魔術師陳日昇先前受邀到鑽石公主號表演，沒想到船上新冠肺炎疫情爆發，使陳日昇先後在日本和台灣接受隔離31日，幸好最後3度檢疫結果都呈陰性。今(7日)他開心「出關」離開隔離所回家，接受媒體訪問透露最想做3件事，即是剪髮、和家人吃飯、去呼吸新鮮空氣。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳日昇結束長達一個月的隔離生活後，透露自己第一件事就想去剪頭髮和整理鬍子，好讓自己更有精神繼續回到原有的人生步調，再來因太久沒看到家人，陳日昇直言最期待看到媽媽，也想吃媽媽煮的豬腳麵線，享受家的溫暖。

又因閉關太久，陳日昇說接下來會找時間多去戶外曬曬陽光，呼吸珍貴新鮮空氣。而他剛剛踏出隔離所時接受訪問，表示自己原本很少接觸醫療人員，歷經這一遭後，非常感謝醫護人員的付出和照顧，他也親自寫了卡片感謝他們，再來很感謝關心他的網友，他閉關時常看到一些窩心的留言，成為支持他度過這關的重要動力。

(中時電子報)