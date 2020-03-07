新北一名單親爸爸與妻子離婚後，獨力扶養2名未成年女兒，為了生活，每天都認真到工地工作，沒日沒夜兼差打零工，沒想到5日下午在友人車上突不舒服乾嘔，接著手腳不斷顫抖、口吐白沫，送醫急救仍宣告不治。而2名女兒被通知到場後，看到父親冰冷的遺體，忍不住崩潰大哭。

據悉，50多歲的傅姓男子6年前與陸籍妻子離婚，自己在台灣獨力扶養2名未成年女兒，一家人租屋在新北樹林區，生活雖不富裕，但感情融洽；傅男為了支撐家裡的經濟重擔，只要有工作都會去，相當努力。沒想到5日下午從工地回家路上，突身體不適。

傅男的友人發現情況不對，一時不知道該如何是好，先將車輛停在旁邊，再趕緊打電話給傅男的女兒，雙方相約在樹林火車站碰面。遺憾的是，大女兒到場後，父親握著拳頭的手早已冰冷，胸口也無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。

突如其來的噩耗，讓兩姊妹不知所措，由於疫情關係，遠在大陸的母親也無法馬上來照應。轄區樹林派出所長陳文彬、巡佐冉光輝、警員楊庭豪得知情況後，先安撫兩姊妹的情緒，也積極聯繫里長、殯葬業者，同時通報社會局申請相關補助，希望她們可以暫度難關。

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(中時電子報)