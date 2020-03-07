中東國家沙烏地阿拉伯傳出兩名王室家族高階成員被拘留，其中包括阿邁德親王（Ahmed bin Abdulaziz），他是國王沙爾曼的親弟、王儲穆罕默德．沙爾曼的叔叔。

路透社引述兩個熟知內情的消息來源，做出上述報導。

消息人士稍早透露，沙國的「忠誠委員會」（Allegiance Council）成員僅有3人，阿邁德是其中之一，他曾於2017年反對穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）擔任王儲。忠誠委員會的功能是制定王位繼承順序，由統治家族高階成員組成。

美國媒體消息提到，另一名被拘留的王室成員是國王沙爾曼（King Salman）的侄子穆罕默德．納衣夫（Mohammed bin Nayef），他原本也是王位繼承人之一，曾任沙國內政部長，但於2017年被剝奪權力。

媒體指出，阿邁德與納衣夫昨天以叛國罪名被補，顯示王儲對王室親戚的打壓越來越烈。

自從沙爾曼掌權，沙國高階王子們就陸續讓位給沙爾曼之子、現任王儲穆罕默德．沙爾曼，王儲為了鞏固自身權力，相繼逮捕其他王子、不讓擔任他們要職。

(中央社)