淡水納骨塔前，深夜排起人龍。（陳偉杰提供／戴上容新北傳真）

新冠肺炎疫情當頭，淡水上百鄉民卻「墓仔埔」守夜排隊！淡水區公所公告7、8日，於聖賢祠納骨塔「現場」開放選位，6日晚間上百位鄉親，不畏寒冷聚集祠前排起人龍，過程中爆發口角衝突，民怨四起。市議員陳偉杰6日到場關心，並致電公所；公所回應，「有萬全準備」，卻未見改善。

陳偉杰表示，日前民眾投訴，淡水區公所公告3月7、8日兩天欲於聖賢祠納骨塔開放選位，為避免民眾提早來搶位亂象，建議公所發送號碼牌或線上登記，但公所仍維持「現場登記」。

據了解，三天前已有許多民眾現場卡位，6日下午聖賢祠甚至「貼心」搭起帳篷、排出塑膠椅，晚間，上百位鄉親困守在祠前排隊。民眾抱怨，「不明白疫情期間為何還讓民眾聚集」、「區長應負責」、「公所不能聰明一點嗎？」等。

陳偉杰指出，疫情期間，誰都知道避免群聚，但為了早上選塔位，一步也不想離開，淡水山上半夜氣溫較低，卻無人維持秩序，他質疑公幼報名可以網路作業，為何納骨塔選位非要民眾「現場」排隊？

陳偉杰補充，7日清晨上山道路已大打結，去電相關單位都說早有萬全準備、胸有成竹的說有沙盤推演，卻不見狀況改善。

(中時 )