羅維倫表現不如理想成為眾矢之的。（達志影像）

【英超足球】伯恩茅斯@利物浦 03/07(六)20:30 賽事編號:0307-622

利物浦後衛喬·戈麥斯目前已經傷癒，而上一場英超比賽犯錯連連導至首次落敗、成為眾矢之的中後衛羅維倫仍獲主帥克洛普信任力挺，二人本場比賽應該有機會先發上陣。因肌肉受傷缺席了上一場聯賽的中場納比·凱塔，本週有機會趕及傷癒上陣。球隊在週中的足總盃將穆罕默德·薩拉及羅伯托·佛米諾等主將先列作替補席，重用年輕球員，目的是為了聯賽可以作最好搭配選擇。

伯恩茅斯的哥倫比亞中場傑佛森·萊爾馬之前因傷需要休戰一個月後，直到上一場聯賽終於復出，並馬上憑著頭槌取得個人本季首個進球，本場比賽也會是值得期待。包括守將LloydKelly、ChrisMepham、中場DavidBrooks等雖已作輕量練習，但仍難以趕及本週復出。

在積分榜首的利物浦上一場聯賽作客版保級份子沃特福德攻進3球，跨賽季連續44場聯賽不敗的紀錄被終結，也是本賽季28輪聯賽中的首場敗仗，對士氣必定是一大打擊。不過紅軍仍然實力超卓，加上本場比賽回歸至安菲爾德球場主場，可望打回最佳水平；而且週中足總盃半力敗於切爾西之下亦不足為奇，本場遇弱希望可以吐一口烏氣。下游分子伯恩茅斯上輪主場與勁旅切爾西2:2打平，最近9場聯賽只有2勝1平6敗，再加上作客戰績不太理想，敗仗連連，本場面對領頭羊，應會大敗收場。

雙方最近5次對賽利物浦均獲全勝，總進球都在3球或以上。

新星ReissNelson(左)被主帥阿特塔讚賞表現光芒四射。（達志影像）

【英超足球】西漢姆聯@兵工廠FC 02/29(六)23:00 賽事編號:0307-626

兵工廠上仗足總盃在先發陣容作出了9個調動，當中包含前鋒安班楊、尼古拉斯·佩佩、中場格蘭尼特·扎卡及門將柏恩·里諾等全部都沒有上陣，預計一眾主力球員本場比賽會回歸至先發行列強陣應戰。邊鋒ReissNelson在上場足總盃表現光芒四射，賽後獲主帥阿特塔讚賞；ReissNelson在過去8次的先發比賽當中參與了6個進球，本場應會先坐替補席以作奇兵之用。中場盧卡斯·托雷拉在上場足總盃比賽腳部受傷需要被抬下場，復出無期，對球隊影響不少。

西漢姆聯右後衛JeremyNgakia，上一場戰勝南安普敦的比賽算是他個人本賽季第3次先發出戰，表現十分亮眼，本場比賽有機會繼續任先發。球隊近期進攻能力大增，最近4場比賽打進了8球，中場米凱爾·安東尼奧指出，關鍵是主教練有讓球員自由地作戰，享受比賽。「鐵槌幫」球迷在剛剛的比賽賽前於球場外舉行示威抗議，要求包括球會老闆DavidSullivan、DavidGold及行政總監KarrenBrady離隊，這樣可能會軍心有所影響。

倫敦德比戰。兵工廠上一輪未有英超比賽稍作休息，然後出戰足總盃只用了半力就將樸茨茅斯撃敗，球隊體力相對耗損不算太多；加上最近各項比賽5戰取得4勝1敗，本場主場出戰，為力爭歐洲賽資格必定全力而戰。西漢姆聯剛剛主場以3:1打敗了南安普敦，是最近各項賽事9場比賽的首次勝仗。雖然客軍狀態有所回溫，但實力始終跟另一隊倫敦球會兵工廠有一段的距離，對賽又也比較處於下風，本場不被看好。

雙方最近5次對賽，兵工廠4勝1敗，最近的4次對賽當中3次總進球都在4球或以上。

迪亞哥·哈達進球停不了。（達志影像）

【英超足球】布萊頓@狼隊 03/27(六)23:00 賽事編號:0307-627

狼隊前鋒迪亞哥·哈達最近進球停不了，近3場比賽已取得6個進球，效率相當之高。隊長康納爾·寇迪上一場對熱刺的比賽是他連續為狼隊上陣第100場的聯賽，結果取勝而回，表現十分出色。葡萄牙中場若奥·穆蒂尼奥聲言現在在球隊的日子裡都有家的感覺，並非常享受英國的生活，表現也越打越好。

布萊頓上戰敗於水晶宮之下，整體比賽表現其實不太差，奈何包括前鋒尼爾·毛裴、中場索利·馬奇及後衛路易士·鄧克等錯過很多進球機會；守門員馬修·萊恩警告隊友需要提升發揮，否則保級會出現危機。再來球隊首席射手尼爾·毛裴踏入2020年之後只有1球進球，球隊得分出現隱憂。

狼隊上輪英超作客以3:2反勝熱刺，已向球迷證明了球隊擁有真正實力，在最近各項比賽取得4戰3勝1敗的成績，氣勢十分強勁；本場比返回主場遇上弱隊，可望繼續力爭上游。布萊頓上場英超作客以0:1不敵水晶宮，在英超已連續8場不勝，僅有5和3敗，狀態持續低迷之下，本場出訪狼隊只求少輸。

雙方最近6次對賽當中5次總進球都在2球或以下。

ChrisWilder帶領謝菲爾德聯爭取下一賽季的歐洲賽比賽席位。（達志影像）

【英超足球】諾里奇@謝菲爾德聯 03/07(六)23:00 賽事編號:0307-625

謝菲爾德聯中場安達·史蒂文斯上場聯賽取得進球，本賽季已打進2球；可惜只作賽了半場便受傷退場，本場應會休息缺席。謝菲爾德本賽季聯賽只掉25球，守門員迪恩·亨德森備受讚賞，更被球迷應為足以被挑選為英格蘭國家隊大軍出戰今年夏天的歐國盃。主帥ChrisWilder的3-5-2陣式，本賽季繼續有很好的效果，本場繼續會以最佳完整陣容應戰。

諾里奇的長期傷兵名單有後衛山姆·拜倫、克里斯多夫·齊默曼及中場歐尼爾·賀奈德斯均繼續休戰，而提姆·克勞澤的膝傷已展開復原，希望能來得及於賽季結束前復出。年輕守將賈馬爾·劉易斯上一場聯賽取得加盟球會之後的首個進球，之後應會更有信心。前鋒提穆·普基目前陷入了進球荒，信心有點不足。

謝菲爾德聯本賽季在英超表現神勇，繼續為爭取下一賽季的歐洲賽比賽席位努力。謝菲爾德聯上場主場以1:1打平布萊頓，稍為有點失望；但最近各項比賽5戰取得3勝2平，包括在足總盃晉級，態況仍算相當出色，本場返回主場應有力重返勝軌。榜末的諾里奇，上一場聯賽於主場以1:0打敗了萊切斯特城，是最近5場聯賽的首場勝利；但「金絲雀」進攻力相當較弱，對賽成績也較差，剛上一場足總盃晉級費了不少力氣，同庴也要再次作客比賽，所以不太看好。

雙方最近4次對賽當中謝菲爾德聯3勝1平，4場比賽的總進球都在3球或以上。

(中時電子報)