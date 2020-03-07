知名YouTuber蔡阿嘎日前載著孕妻「二伯」外出，在路上竟遭到襲擊，讓懷有身孕的二伯嚴重宮縮，幸好送醫檢查並無大礙，對此網紅潔哥聽聞消息後直呼不可置信，怒斥：「這種敗類王八蛋還是去死一死好了」。

襲擊蔡阿嘎和二伯落網後，供稱會犯案主要是在蔡阿嘎網站留言爆發口角，讓他積怨在心憤而查出蔡阿嘎住處地址，並在隔天埋伏攻擊，對此網紅潔哥聽聞消息後，對於嫌犯的犯案原因難以置信，認為看動漫柯南情節時，總覺得犯案動機都是鼻屎大的理由，沒想到現實生活還真有這種人，難掩怒火砲轟：「這種敗類王八蛋還是去死一死好了，活在這世界上也是廢物一個，重點是還嚇到孕婦害她宮縮，真的完全不能原諒的垃圾」。

雖然網路上許多人幫忙發聲，甚至開始肉搜嫌犯親友，對此蔡阿嘎也呼籲千萬別過於激動，切勿打擾到嫌犯親友的生活，畢竟這些人是無辜的，至於案件部分全交由司法單位處理，待真相水落石出後，會跟大眾做個詳細說明。

(中時電子報)