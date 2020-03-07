臺美司法互助再下一城！繼今年1月21日成功緝返楊文虎回臺後，調查局與美國移民及海關執法局（ICE）再度聯手，於7日晚間自美國洛杉磯再將其妻王音之緝返臺，解送臺北地方檢察署歸案。

楊文虎及王音之夫婦是貿易商潤寅集團負責人，於2011年1月至2019年5月間，夫婦二人長期偽造不實應收帳款，據以向星展銀行等九家金融機構詐貸新臺幣386億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，經調查局北部地區機動工作站偵辦移送。楊氏夫婦於2019年6月1日潛逃出境，臺北地方檢察署於同年8月21日發布通緝。

美國國土安全調查署（HSI）駐港辦公室與調查局國際事務處共同合作，透過情資分享成功，掌握楊氏夫妻在美動向，2019年12月12日在洛杉磯由ICE執行逮捕楊氏夫婦。臺美雙方為免夜長夢多，於年前1月21日先將楊嫌遣返臺，解送臺北地檢署，經法院裁定收押禁見。其妻王音之因持B2觀光簽證，需於1月23日出席移民聽證會，同遭移民法庭裁定遣返。經調查局駐美法務秘書協調ICE，定於美西時間3月6日復派2名押解官遣返王音之，預定於8日清晨5時20分抵達桃園國際機場

(中時電子報)