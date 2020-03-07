身為億萬富豪的獨行俠老闆庫班，這次又被聯盟當作「凱子」了嗎？針對庫班在上個月23日獨行俠與老鷹之戰，不僅賽後發表長文痛批裁判，更兩度在比賽最後時刻衝入場內頂撞裁判，聯盟決定重罰庫班50萬美元，換算下來大約台幣1500萬元。

聯盟重罰庫班，甚至罰到可以買一棟房子金額的理由是，「球隊老闆在比賽期間與賽後影響裁判的吹判，會讓人產生一種不公平競爭的看法，且對比賽本質造成不良影響，貶低聯盟工作人員(指裁判)，也會創造令人不安緊張的工作環境。」

只是這次確實是裁判出了天大的錯誤，因為打到那場比賽最後關頭，老鷹後衛崔楊上籃被賞了火鍋，裁判吹判妨礙中籃，老鷹前鋒柯林斯卻順勢把球補進，隨後重看慢動作畫面，裁判竟然宣判這球並非妨礙中籃，更認定柯林斯補籃有效。

如此離譜的誤判，當然引發向來火爆的庫班嚴重不滿，他除了發文痛批，更用「濫用規則」名義跟聯盟提出抗議，可是聯盟不僅拒絕獨行俠申請重看比賽最後畫面要求，更重罰庫班50萬美元，擺明就是希望趕緊息事寧人，打死就不肯認錯！

(中時 )