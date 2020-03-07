台中市知名的金錢豹洒店今天凌晨發生酒客鬥毆事件。4名男子子在在包廂內唱歌時，突然有多名不明人士闖入包廂內見人就打，雙方發生大亂鬥，包廂內的一方因人單力薄慘遭痛毆，四處竄逃，其中一名張姓男子被打爆頭，被拖到地下停車場丟棄。警方獲報後出動快打部隊前往，將張男送醫，同時也在清晨逮捕1名涉案嫌犯，目前正追查其餘施暴份子中。

警方調查，今（7日）凌晨2時50分，台中市警六分局接獲民眾電話報案，西屯區臺灣大道上金錢豹酒店內發生傷害案件，張男等4人在包廂內唱歌，遭不明人士闖入毆打後逃逸，張男等4人身體多處受傷，由救護車送往林新醫院治療。

警方到場時，犯嫌雖然已經逃逸無蹤，但經警方徹夜調閱監視錄影器下，上午已掌握2輛涉案車輛，並將蕭姓車主通知到案，後續持續擴大偵辦中。

警方呼籲民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時電子報)