國民黨今日舉行黨主席補選和中常委改選，黨主席候選人之一的郝龍斌一早前往士林的投票所投票，他表示由於這次投票所設置少造成投票上的不便，恐導致低投票率進而影響選舉結果。

郝龍斌表示，這次投票很不方便，有些黨員就住這個投票所附近，結果卻必須到其他地方投票投票所，他擔心因為投票不方便造成低投票率，進而影響選舉結果。

至於是否年輕黨員投票的又更少？郝龍斌坦言，國民黨內年輕黨員相對比率低，因此投票的人數自然也比較少，下任黨主席要幫黨爭取年輕人支持。

對於有人擔心本次選舉一些投開票所在室內密閉空間，恐成新冠肺炎防疫破口，郝龍斌認為，只要個人和投開票所有做防護措施，應該沒有太大問題。至於外界認為本次選情偏冷是否意味大家對國民黨冷感？郝龍斌認為，除了因為大選失利讓大家對國民黨失望之外，這次新冠肺炎疫情讓大家畏懼去群聚場所，加上投開票所設置不方便，也是選情偏冷關鍵因素。

(中時 )