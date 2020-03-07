江啟臣在立委楊瓊瓔陪同下，到國民黨台中市黨部第13個投開票所投票。（陳世宗攝）

江啟臣在黨主席補選投給自己一票，力倡國民黨改革。（陳世宗攝）

國民黨主席補選今天投開票！角逐黨主席的立委江啟臣上午在市長盧秀燕、立委楊瓊瓔陪同下，在台中市黨部完成投票。江啟臣強調，不管選舉結果，未來黨主席是要扛起國民黨改革重擔；對黨員最大意義，是在於選擇要向前走、繼續改革創新，還是要留在過去，相信黨員會做出對國民黨最好的選擇。

國民黨台中市共有2萬8000多位黨員，今天在台中市共有14個投開票所舉行投開票；黨部評估因受到新冠肺炎疫情影響，可能會造成投票率較不如預期，約有三、四成投票率。

問鼎黨主席補選扮演中生代領頭羊角色的立委江啟臣，力倡國民黨改革，吸引青年選票的支持，上午在市長盧秀燕、立委楊瓊瓔，及市議員顏莉敏、李麗華、張瀞分、陳本添、羅廷瑋、陳振顯等人陪同下，前往國民黨台中市黨部投票，現場獲得黨員的熱烈歡迎。

盧秀燕說，她陪江啟臣投票，有三個主要原因，一是本來就是黨員要投票，她與江啟臣兩人情同姊弟，江啟臣非常優秀出來擔任改革重任非常適當，加上江啟臣是中部人，在江最艱困的時後陪他站出來，表示中部大團結。

若當選要如何拉抬民調？怎麼讓年輕人相信國民黨改革？江啟臣指出，民調是一個數字會起起伏伏，過去國民黨改革講的很多、但被認為做的較少，若當選用行動來代表一切；在野黨的戰場在立法院，立法院表現會影響民眾的觀感，黨團用心及努力，大家正調適中；防疫不分朝野，不因政黨不同陷入政治口水；不分年紀台灣老中青都是重要世代，都是社會重要的成員，國民黨要架起橋樑讓大家認識國民黨。

立委楊瓊瓔表示，選黨主席是黨員最高權益，希望大家都出來投票，從八時到下午四時，江啟臣是位優秀的黨員，尤其在中部地區，希望國民黨是做事的政黨，很有人才；票選黨主席、票選中常委，她支持江啟臣，因江真的敢辯、敢做，帶領大家到更好的層次，大家一起加油！

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(中時 )