新北市五股區一名蔡姓女子長年與哥哥感情不睦，近日更不滿Line被哥哥封鎖，在得知哥哥與友人在五股凌雲路上一間麵攤吃消夜，竟找來2名男子前往理論，一見面就持棍棒毆打哥哥等人，無端遭毆的哥哥也不甘示弱奪棒反擊，當街上演全武行，轄區警方獲報後，迅速趕赴現場將雙方壓制帶回，訊後將兄妹倆及雙方友人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。

據悉，36歲蔡姓女子與39歲的哥哥感情本就不好，2人時常透過Line、電話大吵，近日2人又因細故大吵一架，哥哥無奈之下，又希望妹妹能夠好好冷靜，才決定封鎖妹妹的Line幾天。

但哥哥此舉卻引來蔡女不滿，無法理解為何哥哥封鎖她的Line，讓她情緒無處宣洩，前天晚間9時許掌握哥哥與3名友人在五股區凌雲路一段一間麵攤用餐，便找來2人男性友人助陣持球棒前往麵攤找哥哥理論。

蔡女等人一進到店內就持棍揮向哥哥，無端遭毆的蔡男也不甘示弱奪棒反擊，雙方在麵攤大打出手，造成雙方共計4人頭部、手部擦挫傷，轄區警方獲報隨即動員快打部隊趕赴現場，迅速控制局面，將雙方上銬帶回偵辦。

事後蔡姓兄妹倆對於事發經過均低調不願多談，而前往助陣的友人也僅透露，原只是去湊人數壯聲勢的，沒想到竟變成了全武行，而警方訊後也將雙方共計7人依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。

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(中時電子報)