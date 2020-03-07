大聯盟最小氣的3支球隊遭到球員工會點名！海盜、馬林魚、光芒是今年團薪最低的3支球隊，甚至有違規之嫌。依照規定，大聯盟球團必須拿出一定比例的收益用於球員和改善球場設施，其中海盜隊連續3年遭到投訴，成為名副其實的「海盜」。

海盜今年開季26人團薪預估5700萬美元，全聯盟倒數第1，他們季外在自由市場只花了400萬美元買進幾個不得志的球員。外界推測海盜可能存了很多錢，因為大聯盟的營收是由全球隊共享，爛隊靠著吃大鍋飯就可以輕鬆賺。海盜前年戰績還有過5成，去年跌到69勝93敗。

馬林魚則是球團易主以來就不斷瘦身，他們去年買斷了台灣左投陳偉殷，今年團薪終於砍到只剩6900萬美元。雖然前老闆常亂花錢而飽受批評，新老闆的省錢政策未免矯枉過正，搞得怨聲四起。

不過說到小氣鬼，光芒隊絕對是當仁不讓，他們連續6年團薪倒數前3。更厲害的是光芒戰績彪炳，連兩年跟豪門洋基(逾2億美元團薪)打得不相上下，去年還差點扳倒美聯王者太空人。既然他們這麼強，確實也沒理由要多花錢了。

(中時電子報)