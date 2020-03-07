豪華郵輪鑽石公主號19名旅客經過14天檢疫，第3度採驗結果皆為陰性，在今日清晨都可返家，其中包含魔術師陳日昇也順利出關，陳日昇每天都會在臉書上發文，寫下隔離日記，歷經31天的旅程終於可以返家非常感動，陳日昇說，出來後最想做的事情就是吃媽媽煮的豬腳麵線和剪頭髮。

陳日昇指出，從隔離到現在通過層層的檢驗，出關後會好好休息，最想做的事是呼吸新鮮的空氣和享受戶外的陽光，這次的經驗最艱難的時刻就是等待日本檢疫證書，必須拿到陰性證書才能包機返台，當時日本的檢疫拖了很多天，直到最後一刻向日本單位反映，一定要拿到證書才能返台，才順利拿到檢疫書，陳說，回到台灣的檢疫所，彷彿置身在飯店，醫護人員都很溫柔，醫師也會打電話關切狀況，14天的檢疫讓人感到很窩心。

陳日昇受訪時提到，衛福部長陳時中昨晚也有來到現場關心出關的檢疫者，且獻上花束和祝福蛋糕，也代表著檢疫者的重生；記者追問未來是否會繼續在遊輪上的魔術表演工作，陳日昇說，在遊輪上帶給大家歡樂是件很快樂的事情，這次的疫情真的是意外，而原本5到8月也有郵輪上的工作，但受疫情影響不確定會不會延期，等疫情過後還會繼續這份工作。

陳日昇也強調，檢疫期間網友的留言相當窩心，也很感謝家人，尋求各種方式才能讓自己順利下船，隔離是每個人有獨立的套房空間，雖然是自己一個人，但看到網友留言後覺得，自己並不孤單也很感動。

陳日昇還指出，在檢疫方面相較於日本，台灣做得非常好，像是檢疫的次數很多次相當謹慎，每個細節都不馬虎。

(中時 )