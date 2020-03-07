中央流行疫情指揮中心總指揮官陳時中（中），今天上午視察新竹市聯合防疫演練。（陳育賢攝）

中央流行疫情指揮中心總指揮官陳時中（左），今天上午視察新竹市聯合防疫演練。（陳育賢攝）

新竹市政府為確實防堵疫情再擴散，2日邀集台大、國泰、馬偕、國軍與南門醫院等竹市5大應變醫院，於新竹馬偕醫院進行全國首場地方政府的聯合應變防疫演練。（陳育賢攝）

新竹市政府為確實防堵疫情再擴散，2日邀集台大、國泰、馬偕、國軍與南門醫院等竹市5大應變醫院，於新竹馬偕醫院進行全國首場地方政府的聯合應變防疫演練。（陳育賢攝）

新竹市政府為確實防堵疫情再擴散，2日邀集台大、國泰、馬偕、國軍與南門醫院等竹市5大應變醫院，於新竹馬偕醫院進行全國首場地方政府的聯合應變防疫演練。（陳育賢攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，新竹市政府為確實防堵疫情再擴散，2日邀集台大、國泰、馬偕、國軍與南門醫院等竹市5大應變醫院，於新竹馬偕醫院進行全國首場地方政府的聯合應變防疫演練，中央流行疫情指揮中心總指揮官陳時中也到場全程視察演練過程。

陳時中則指出，演練之所以重要，是因為本來大家是各自準備，狀況還沒有出來，演練之後才知道狀況如果出來要如何因應。防疫之中敦輕敦重，有很多是要去判斷的。

台灣目前做的是境外、社區、醫院等3方的防疫，這樣的作戰會讓我們疲憊不堪，這樣的防疫是環環相扣，境外若沒做好，社區的壓力就大，社區的壓力大，醫院的壓力就大，防疫要斷哪1條鍊，非常的重要。

邊境做的好，能夠把可能的篩出來，到社區的相對的就少，社區再做好，相對的到醫院的就會更少，這是跟時間在賽跑，希望我的社會能夠承受的住，他並強調，疫情一定會過去，但需要時間，要大家共同來努力。

今天的演練操作共計有6大項目，包括由5家醫院院長親自報告及實地操作演練項目，模擬竹市發生確診病例的情況下，台大新竹分院進行緊急應變的清院處置作業流程。

模擬實境則是新竹市出現新冠肺炎確診病例，針對應變醫院清空處置、通訊診療、輕症採檢、戶外篩檢、戶外疫病門診與社區防疫宣導。

國泰新竹分院則負責居家隔離案例的通訊診療項目，國軍新竹醫院進行社區監測通報及採檢項目。

一行人隨後至醫院1樓戶外帳篷區視察由新竹馬偕實際演練的戶外疫病門診以及戶外篩檢區，最後再由民政處、衛生局合作向里長們宣導社區防疫演練，傳遞正確防疫資訊避免造成基層恐慌。

林智堅說，新竹市5大應變醫院其實負責的是竹竹苗158萬名縣市民眾，此次演練他由衷的希望此項演練的狀況未來不會發生，但是如果萬一發生了，我們也有萬全的準備。

(中時 )